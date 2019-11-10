مهرجان شرم الشيخ للمسرح يكشف عن أسماء لجنة مشاهدة دورته المقبلة

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن أسماء أعضاء لجنة مشاهدة الدورة الخامسة من عمر المهرجان المقرر انطلاقه يوم 1 أبريل 2020 بمدينة السلام شرم الشيخ، وقد حرصت إدارة المهرجان على اختيار مجموعة متنوعة من الخبرات المسرحية والمتخصصين من الشباب في عالم المسرح وهم: الفنان طارق صبري والمخرجة والفنانة كريمة بدير والمخرج سامح مجاهد والدكتور ياسر علام والسينوغرافي محمود صبري.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.