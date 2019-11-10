شخصان على الأقل لقيا مصرعهما أحدهما صياد يبلغ من العمر 60 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 52 عامًا سقطت الأشجار على منزليهما، مع إصابة العشرات وإجلاء مئات الآلاف من الناس، إلى جانب أضرار مادية كثيرة في المنازل، خلفها "الإعصار بلبل" الذي وصل الحدود القريبة من بنجلاديش والهند خلال ساعة متأخرة من الليل.

واستمرت عمليات الإجلاء من المناطق المنكوبة والمعرضة للخطر، للحد من سقوط المزيد من الضحايا، وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز العربية"، أمرت السلطات الهندية والبنجلادشية، بإجلاء أكثر من 450 ألف شخص من قرى وجزر ساحلية، يُتوقع أن تعبرها العاصفة.

بلغت سرعة العاصفة المصحوبة برياح 120 كيلومترًا في الساعة، فوق المناطق القريبة من الحدود بين بنجلادش والهند، وعلى الفور جرى نشر قوات بنجلادشية في القرى للمساعدة في إجلاء السكان.

محاضرة نحو 1500 سائح وإغلاق مرفأين وتعليق رحلات الطيران

وتسبب إعصار "بلبل" في محاصرة نحو 1500 سائح في جزيرة "سانت مارتن" الجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية ما منع إبحار القوارب والسفن، وأغلق أكبر مرفأين في بنجلادش وتأجيل الرحلات الجوية إلى مطار شيتاجونج في بنجلاديش.

وفي مطار كلكاتا، جرى تعليق الرحلات الجوية لمدة بلغت 12 ساعة، كما جرى رفع درجة استعداد السفن والطائرات الحربية، حسبما أعلنت السلطات الهندية، نقلًا عن موقع "فرانس 24".