قضت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، على كلب مسعور بعد عقره 4 أشخاص في قرية المنطاوي.

وكانت غرفة عمليات وأزمات ديوان عام كفر الشيخ، تلقت بلاغا، بعقر كل من علية إبراهيم مصطفى، 55 عاماَ، يوسف السيد الشرنوبي، 20 عاماً، شوقي إبراهيم غازي، 70 عاماً، أحمد عبد الفتاح السيد الشرنوبي، سنتان، وجرى نقلهم إلى مستشفى قلين المركزي، لتلقي مصل السعار.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قلين المركزي، لعمل الإسعافات الأولية لهم وحقنهم بالمصل الخاص.

وفي مثل هذا اليوم من الشهر الماضي، عقر كلب مسعور 4 أشخاص بقرية الحماد التابعة لمركز بلطيم، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي.

وأكد مدير عام الطب البيطري، أنه يجري تنفيذ حملات مستمرة للقضاء على الكلاب والتخلص منها بطريقة صحية.