محلل سوري: تركيا وأمريكا السبب الرئيسي لما يحدث فى المنطقة العربية

أكد العميد على مقصود، المحلل الاستراتيجي السوري، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترعى كل المشاريع المتطرفة بالمنطقة العربية.

وأضاف مقصود، فى مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تركيا كانت رأس الأفعى فى اندلاع ما يسمى"بالربيع العربي" وذلك من أجل تنفيذ مخطط تقسيم وتغير المنطقة العربية، وأن ما يحدث فى سوريا مخطط تركي أمريكي، مشيراً إلي أن تركيا هي من دفعت بالتنظيمات الإرهابية إلى سوريا وقامت بدعمهم بالأموال والأسلحة.

وتابع مقصود، أن أمريكا وتركيا تعاونا للسيطرة على سوريا لتغير ملامح المنطقة، مؤكداً على أن صمود سوريا وشعبها وجيشها أمام المؤامرة هو سبب تحول تركيا وعدوانها الأخير.