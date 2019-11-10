أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع ـ لدائن بلاستيك ـ معسل).

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 51 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائي).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1293 مخالفة مرورية متنوعة. وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط 4 قضايا متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.