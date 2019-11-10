قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله ﷺ، كان أفضل الناس خلقاً وأكرمهم وأتقاهم، وأنه رحمة مهداه من الله عز وجل للإنسانية.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة"صوت العرب"، أنه إذا نظرنا إلى جانب الرحمة في حياة رسول الله ﷺ ، نجده يقول ﷺ" الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى "، مؤكداً أن الرحمة العامة التي جاء بها النبي شملت الكون جميعاً، لذلك كانت رحمة النبي تفوق رحمة الآباء، بل إن كل رحمة في الكون مستمدة من رحمته التي تتمثل في رحمة الرحمن سبحانه وتعالى.

وتابع جبر، أن سيرة رسول الله ﷺتناولها كثير من العلماء، فمنهم من تناولها من جانب الأحداث التاريخية والوقائع وكان يبين التواريخ وترتيب الأحداث، وهناك من كان يعبر عن السيرة وينظر إلى العبرات والعظات والمواقف في مراحل عمر النبي المختلفة ، وكيف كان يتعامل مع أحبائه وأعدائه وكيف كان يتلطف مع الناس، ويخاطب الناس على قدر عقولهم.