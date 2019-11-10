لقي عنصر إجرامي مصرعه في قرية المرجية التابعة لمركز دشنا شمال قنا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وشنت الأجهزة الأمنية بقنا، حملة مكبرة على قرية المرجية، لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بتمكن حملة أمنية مكبرة على البؤر الاجرامية من ضبط 16 قطعة سلاح، منها 12 بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية، كما عثر على بندقية آلية و390 طلقة نارية بحوزة أحد الأشخاص.

وأسفرت الحملة عن مصرع عنصر إجرامي "عبد الوارث. ع"، 23 عاما، بقرية المرجية، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى، والتحفظ على المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.