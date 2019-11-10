تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع أكثر من 62 ألف شكوى من المواطنين.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم الإنتهاء من فحص ومراجعة جميع الشكاوى المقدمة.

من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نصيب قطاعات الإسكان والمرافق، والتموين، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، والتعليم، والبيئة، والخدمات الصحية وصل إلي 79% تقريباً من إجمالي الشكاوى.

وأضاف: "وزارة التموين كانت أعلى الوزارات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وذلك بنسبة 13% من إجمالى الشكاوى المُوجهة، يليها وزارة التضامن الاجتماعى بنسبة 11%، ثم وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 10%، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 9%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 7%، ووزارة الداخلية 5%".