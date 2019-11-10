كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن أسرار العام الأخير في حياة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وقراراته حول طريقة حياته، على اعتبار أن علاقة صداقة قوية كانت تجمعهما، قبل وفاته.

تحدثت "السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجى علي، في برنامج "أسرار النجوم"، قائلة: "هيثم كان يعزل ذاته تمامًا منذ عام كامل عن كل البشر، من أجل ترتيب ذاته لحياة جديدة مع خطيبته، أنهى كل السهرات والخروجات، وكان يذهب إلى الجيم فقط، والمواظبة على الصلاة".

وأضافت: "لم يخطر على بالي أن الله سبحانه وتعالى يجهزه لحياة أخرى جديدة، ويقربه منه في العبادة والصلاة قبل أن يأتي اليوم المكتوب، فكثير من الجمهور يتعجب من الضجة الكبيرة التي حدثت لهيثم بعد وفاته، ولكن كل ماحدث هو رزق كبير من الله سبحانه وتعالى".