تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وذلك لمناقشة سياسة الحكومة لتنمية الثروة المعدنية في مصر.

وأكد أبوخليل على ضرورة أن يكون هناك توجه حكومي لتنمية الثروة المعدنية، من خلال عدة محاور على رأسها تعظيم الاستفادة من منجم ذهب السكري.

وأضاف :"أكثر من 94 % من مساحة مصر تحتوي على موارد تعدينية تعد كنز هائل من الثروات والغريب أن معظمها غير مستغل".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الثروة المعدنية في مصر، كما أن هناك العديد من العقبات والعراقيل التي تقف أمام المستثمرين.