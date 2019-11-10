انتهى أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك" من تصوير الجزء الثالث من المسلسل، الذي يعرض على شاشة On E في تمامً الساعة الثامنة مساء.

وعن الصعوبات التى واجهت المسلسل خلال العرض، قال منتج العمل أحمد عبد العاطي، لـ"الوطن": "محاولة إنجاز أكبر عدد من المشاهد في وقت قصير لسرعة تسليمها إلى القنوات حتى يتم عرضها، كانت تجعلنا نبذل مجهودا إضافيا وزيادة عدد ساعات التصوير التي قد تصل إلى 12 ساعة متواصلة".

وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "ماتيجي يا مليجي" للفنان محمد الشرنوبي، وحقق نجاحًا من خلال شخصية المعاق التي قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازي وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكري.

وعرضت أيضًا حكاية "براد شاي" بطولة هبة مجدي وهاني عادل، و"اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادي يازبادي" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وحكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبري وميرنا نور.