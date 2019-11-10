مصر للطيران تتسلم طائرة خامسة من طراز إيرباص A220-300

تسلمت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" طائرتها الخامسة، من طراز A220-300، ضمن صفقة لضم 12طائرة من ذات الطراز لأسطول الشركة.

وتأتي الصفقة في ضوء تنفيذ خطة مصر للطيران الاستراتيچية في تحديث وتطوير أسطولها، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وخلال الإستلام، قام وفد مصر للطيران، والذي ضم ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، بالتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية.

ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يضمه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء.

وتسعى مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبي رغبات عملائها على متن هذا الطراز والذي يغطي وجهاتها الداخلية والإقليمية في شبكة خطوطها الممتدة حول العالم، على أن تصل باقي الطائرات تباعًا حتى عام 2020.