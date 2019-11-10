"مشروع ناجح وسكان يفرحوا".. هكذا يمكنك وصف احتفالية سكان مشروع مدينتي، المملوك لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بذكرى المولد النبوي الشريف، إذ بات مشروع "مدينتي" بلا شك أيقونة مصر والشرق الأوسط للمشروعات العقارية المتكاملة الناجحة التى توفر كافة الخدمات باحترافية عالية لقاطنيها، وفى الوقت نفسه فأن سكانه دائما ما تجدهم عند حسن الظن سواء فى المواقف الوطنية، وهو ما ظهر فى المشاركة الضخمة فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور والتظاهرات الداعمة لاستقرار الدولة، أو فى الأعياد الدينية فهم يقدمون نموذجا مشرفا للإعتدال والتسامح والتعايش.

آخر المواقف المشرفة لسكان مدينتى، إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، هى احتفاليتهم بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، من خلال غرس القيم النبوية للحبيب صلى الله عليه وسلم فى نفوس أطفال مدينتى، من خلال تشجيع الأطفال على توزيع الحلويات على العمال وأفراد الأمن لإدخال الفرحة فى قلوبهم، وتعليم الأطفال أهمية التواضع والتسامح، كما حمل الأطفال لافتات مكتوب عليها بعض القيم التى اتصف بها رسولنا الكريم، وحثنا على الالتزام بها مثل الصبر، التسامح، حسن الضيافة، الأخلاق الحميدة، التعاون، العدل، الصدق، الإخلاص، العفو عند المقدرة، الصفاء، الحلم، لإعداد جيل مسلم معتدل، لا يعرف التطرف ويحب وطنه وبلده.

وحازت الاحتفالية المشرفة، على إعجاب ضخم من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، الذين تفاعلوا مع منشورات الصفحة الرسمية لمدينتى، وعلقوا عليها مبدين إعجابهم بالفكرة، إذ كتبت إحدى السيدات تدعى عفاف عادل :"الله عليكم..تعلم صفات الحبيب المصطفى بطريقة جميلة ورائعة..أنتم قدوة لغيركم"، وكتبت سيدة أخرى تدعى ماجدة غباشى :"لافتة رائعة هكذا نعلم أولادنا"، وكتب متابع يدعى مصطفى الريس :"أفكار جميلة من ناس جميلة جدا..ماشاء الله..ربنا يبارك فيكم ويحفظكم".

كما أشادوا بسكان مدينتى، إذ كتب متابع يدعى عبد الناصر البكرى :"فكرة جميلة اوى وربنا يبارك فى صاحب الفكرة ومنفذيها..بصراحة حاجة جميلة وشرف لكل سكان مدينتي الحبيبة"، وكتبت متابعة تدعى حنان :"لمسة حلوة من سكان مدينتي، وتعود الأطفال على عنل الخير".

يذكر أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، انشئ مشروع مدينتى، على مساحة 8 آلاف فدان لتوفر الحياة العصرية لــ 600 ألف نسمة فى 120 ألف وحدة سكنية مختلفة، مستعينا فى تصميها بثلاث من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة فى تصميم المدن الجديدة وهى شركات HHCP و SWAو SASAKI العالمية حيث انتهت جميعها إلى تصميم مدينة عصرية روعى فى تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها.

وتضم مدينتى إلى جانب المناطق السكنية المختلفة من فيلات وعمارات، المساحات الخضراء الواسعة، وملاعب الجولف والفنادق الراقية بالإضافة إلى الخدمات اليومية التى توفر احتياجات السكن، والمناطق الترفيهية، كما تضم المدينة على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها لتلبى احتياجات المدينة والمدن المجاورة وحتى القاهرة الكبرى، بما تتيحه من أنشطة يتجسد بها ومراكز التسوق الحديثة.