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مقتل 8 وإصابة 20 في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

مقتل 8 وإصابة 20 في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

الرئيس اليمني: "اتفاق الرياض" فرصة كبيرة لإنجاز سلام شامل في بلادنا

الرئيس اليمني: "اتفاق الرياض" فرصة كبيرة لإنجاز سلام شامل في بلادنا

قبل الإعلان عن حيوان يشبهه.. أبو الهول "لغز" عمره آلاف السنين

قبل الإعلان عن حيوان يشبهه.. أبو الهول "لغز" عمره آلاف السنين

بعد "كوبري" تريزيجيه وسترلينج.. عشاق صلاح لـ"أليسون": "اقفل رجليك"

بعد "كوبري" تريزيجيه وسترلينج.. عشاق صلاح لـ"أليسون": "اقفل رجليك"

من الروبوتات إلى الطائرات المسيرة.. ابتكارات أرامكو يهددها الاكتتاب

من الروبوتات إلى الطائرات المسيرة.. ابتكارات أرامكو يهددها الاكتتاب

وزير الداخلية الأفغاني يعلن هزيمة "داعش" في ولاية ننغرهار

وزير الداخلية الأفغاني يعلن هزيمة "داعش" في ولاية ننغرهار

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قبل الإعلان عن حيوان يشبهه.. أبو الهول "لغز" عمره آلاف السنين

قبل الإعلان عن حيوان يشبهه.. أبو الهول "لغز" عمره آلاف السنين

أحدهم اكتشف أنه يعاني من السرطان.. مشاهير أنقذهم المعجبون من الموت

أحدهم اكتشف أنه يعاني من السرطان.. مشاهير أنقذهم المعجبون من الموت

من النهاردة مفيش إجازات.. بعد المولد النبوي "مش هترتاح"

من النهاردة مفيش إجازات.. بعد المولد النبوي "مش هترتاح"

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

توفيت به الطالبة "شهد".. ماذا يعني مصطلح "إسفكسيا الغرق"؟

توفيت به الطالبة "شهد".. ماذا يعني مصطلح "إسفكسيا الغرق"؟

خطوة بخطوة.. طريقة التقديم لحجز وحدات "الإسكان الاجتماعي" في 8 محافظات

خطوة بخطوة.. طريقة التقديم لحجز وحدات "الإسكان الاجتماعي" في 8 محافظات

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