حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على التواجد مبكرًا بمسجد الحامدية الشاذلية، قبل بدء عزاء المخرج الراحل أحمد خضر، بوقت طويل.

يُذكر أنَّ المخرج أحمد خضر وافته المنية، أول أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.