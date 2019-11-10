قال سعيد عبدالحافظ، منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن الدولة قد أرسلت وفدا حقوقيا رسميا إلى جنيف لعرض الالتزامات المصرية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها؛ بخلاف استعراضه للالتزامات الدولة في هذا الملف خلال 4 سنوات المنصرمة: "المرة السابقة في عام 2014 التزمت مصر بأكثر من 300 توصية، وسيستعرض الوفد الرسمي الأوضاع من منظور الحكومة المصرية بموجب الالتزامات الدولية".

وأضاف "عبدالحافظ" خلال مداخلة هاتفية له من جنيف ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على فضائية "صدى البلد"، أن هناك وفودا شبه رسمية تمثلها المجالس شبه الحكومية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ وقد وصلوا أيضا إلى جنيف، موضحا أن التزامات مصر الدولية تلتزم بها الحكومة المصرية وتقوم بتقديم تقريرها؛ مع وجود مجالس وطنية تتابع أداء الحكومة ومدى التزامها بالاتفاقيات الدولية: "هي همزة وصل بين الحكومة والمؤسسات الحكومية والمواطن المصري".

وأكد أن هناك وفدا حقوقيا مستقلا ضمن البعثة ويقدم تقريره: "احنا لا لينا علاقة بده ولا بده، واحنا بنتابع مدى التزام حكومتنا بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها"، مشيرا إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان سينظر 3 أنواع من التقارير؛ تقرير حكومي رسمي وتقرير المجالس الحكومية شبه الرسمي، والوفد الحقوقي.

وتابع: "هنستعرض حالة حقوق الإنسان من منظور المؤسسات الحقوقية المستقلة؛ وسيكون لدينا توصيات منها الخاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان نفسه، مع مساعدة الحكومة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان بمصر، وتقديم توصيات للمنظمات الدولية التي تفيد الالتزام بالعمل الحقوقي المجرد والمحايد والمنزه عن الهوى دون مكايدة في النظام السياسي المصري".