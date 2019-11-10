تابع اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، في جولة ليلية مفاجئة، أعمال الرصف الجارية بمدينة السنطة، ضمن تنفيذ مخططات المحافظة، لإعادة تأهيل ورصف الشوارع.

وتفقد المحافظ، أعمال رصف "شارع هندسة الري بطول 600م– شارع المعهد الديني بطول 450م– شارع الدرب الوسطاني بطول 250م"، والمقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور.

وفى السياق ذاته، وجه محافظ الغربية، رئيس مركز ومدينة السنطة، بالمتابعة اليومية للأعمال الجارية، مؤكدًا على إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار أثناء أعمال الرصف.

وأصدر تعليماته، بصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالتزامن مع الأعمال الجارية، مقدمًا الشكر للقائمين على الأعمال لانتظام العمل في الفترة المسائية.