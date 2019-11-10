محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة تل الحدادين ومسجد العمري بطنطا

أجرى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، جولة مفاجئة، لمتابعة أعمال الرصف بمنطقة تل الحدادين، ومسجد العمري، لمتابعة نسب ومستوى تنفيذ الأعمال، التي جاءت بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالمنطقة، من "مياه شرب– صرف صحي– كهرباء".

وتفقد محافظ الغربية، أعمال الرصف بشوارع "الممر الغربي من الحامولي حتى الجانبية بطول 220م– شارع العمري بطول 200م– ميدان الحامولى بطول 30م– الممر الغربي الشرقي بطول 125م– شارع سعد المساح بطول 130م".

ووجه محافظ الغربية، رئيس حي ثان طنطا، باستكمال رصف الشوارع الرابطة بين المنطقة وشارع الجلاء، وكذا سرعة الانتهاء من رصف الشوارع الرابطة الجاري العمل بها، والتي تتمثل في "صدقي– شوقي– السيد عبد اللطيف– الشيتى– المنشاوي– حسن حسيب– شوقي من سعيد– القذافي– المعتصم"، مؤكدًا إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار، ومراعاة منسوب الرصف، لسرعة تصريف المياه.

جدير بالذكر، أن الشوارع التي لايزيد عرضها عن 3م، تم رصفها بالخرسانة الهليكوبتر.

وأكد محافظ الغربية، أن ما تشهده المحافظة من أعمال رصف وتطوير، تسير وفق مخططات تنفيذية، تم وضعها مسبقًا، وتم الانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية كمرحلة أولى، وجارى حاليًا الانتهاء من الشوارع الرابطة الفرعية، مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل جميع مراكز المحافظة في آن واحد.