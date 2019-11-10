إصابة سيدتين و4 أطفال في حادث تصادم بقنا

أصيبت سيدتان و4 أطفال، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي، أمام مدخل كرم عمران على طريق "مصر- أسوان".

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة، هناء مصطفى حسين، 30 عامًا، وشقيقتها ملك 7 أعوام، ونجوى حسين إسماعيل، 17 عامًا، وهناء أبوالمجد حسين، 30 عامًا، جنى محمود حمدان، 7 أعوام، وشقيقتها حبيبة، 5 أعوام، جميعهم من قرية كرم عمران بقنا، في حادث تصادم سيارتين على طريق "مصرـ أسوان" الزراعي.

نقلوا بمعرفة إسعاف قنا، إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.