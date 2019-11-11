"البرلمان" ينفي إمكانية مد الدورة الحالية: مخالف للدستور

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدستور حّدد مدة دورة المجلس بـ5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للبرلمان، كما أن الدستور حدد أن أصحاب الاختصاص الدستوري لدعوة المجلس للانعقاد وفض انعقاده هو رئيس الجمهورية، ولا يملك أحد مخالفة النص الدستوري.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مدة مجلس النواب الحالي تنتهي 9 يناير2021، وسيتم الاستعدادات وإجراء الانتخابات الجديدة ما بين 9 نوفمبر 2020 و8 يناير 2021، حيث أن النواب الجدد سيحلفون اليمين داخل قاعة مجلس النواب في 10 يناير 2021.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن النائب الذي يخدم المواطنين ويقوم بدوره التشريعي والرقابي من المتوقع أن يفوز بثقة المواطن مرة أخرى، بينما النائب الذي ابتعد عن دائرته الـ 4 سنوات الماضية فقد ثقة المواطنين به ولا يتوقع فوزه مرة أخرى بمقعده.