وزيري ينفي اكتشاف حيوان مشابه لـ"أبو الهول": صحفي بريطاني حب يجود

كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، حقيقة اكتشاف حيوان غريب يشبه القط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال وزيري، إن وزير الآثار الدكتور خالد عناني خلال افتتاح معرض توت عنخ آمون في إنجلترا أجاب عن سؤال أحد الصحفيين عن أحدث الاكتشافات الأثرية وصرح له، بأنها مجموعة من الحيوانات المحنطة في منطقة سقارة منهم حيوان غريب الشكل، "مومياء لحيوان حجمه كبير قد يكون لبؤة وقد يكون أسد أو فهد أو شيتا، والكلام ده سابق لأوانه لحد ما نعمل أشعة مقطعية، ونعرف تفاصيل الحيوان اللي يبدو غريب".

وأوضح أن هذا هو ما قاله العناني، وأن صحفي بجريدة "ديلي أكسبريس البريطانية حب يجود وحب يستنصح سنة، وحب يقول إنه جسد أسد زي أبوالهول"، نافيَا أن يكون الحيوان شبيه لأبي الهول، مشددًا أن "أبو الهول بجسد أسد ورأس إنسان".

وأعلن وزيري أنه سيتم كشف تفاصيل هذا الحيوان الغريب، 23 نوفمبر المقبل، وسيتم الكشف عن المعلومات الدقيقة عنه بعد عمل الأشعة المقطعية اللازمة.

وأشار إلى أن حجم الحيوان غريب، قائلا: "الحجم غريب لأنه مش قطة لأن هناك كان فيه مومياوات قطط وهو مش قطة"، متابعا: "هل ممكن يكون أسد أو أنثي الأسد أو فهد.. ده اللي هنعرفه بعد الفحص".

وعن المتحف المصري الكبير، أعلن ، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من 98% من إنشاءات المتحف، وأنه سيتم افتتاحه في موعده نهاية 2020.