"كانت بتنشر هدومها".. سقوط طالبة بجامعة القاهرة من بلكونة سكن الطالبات

نعى المركز الإعلامي لجامعة القاهرة، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، التي توفت أمس خلال تواجدها في مدينة الطالبات، إثر سقوطها من الشرفة بعد اختلال توازنها، أثناء نشر ملابسها.

وقال المركز الإعلامي في بيان له، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تتقدم جامعة القاهرة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرتها، ونسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "تقوم الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وسوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات، بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة".