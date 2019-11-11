ابنة شقيقة صباح: الشحرورة عبرت عن الحياة في أجمل معانيها

يحل نوفمبر الجاري الذكرى الخامسة لوفاة الشحرورة، وبتلك المناسبة قالت جانوا فغالي، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، إن خالتها كانت تعبر عن الحياة في أجمل معانيها، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc".

وقالت فغالي: "الصبوحة كانت كل حاجة حلوة في الحياة، حتى لو غنت أغنية فيها حزن لازم تلاقي كوبليه فيه فرح"، مشيرة إلى أنها لم تكن تحب المشاكل وكانت تقول لهم: "قبل ما تيجوا لي اقلعوا المشاكل برة لأن أنا مش عايزة مشاكل، وحتى في الآخر وهي تعبانة كانت دايمًا متفائلة وبتحب الحياة، وكانت بتخلينا نحب الحياة".

وأشارت إلى أن الشحرورة سعدت جدًا بالمسلسل الذي تناول سيرتها الذاتية، خاصة أنه تقدم في حياتها وأثنت عليه.

وأوضحت أن أقرب أفراد الوسط الفني للشحرورة كان الموسيقار محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ ووردة وشادية وفايزة أحمد.

وتوفيت الشحرورة فجر الأربعاء 26 نوفمبر 2014 في مقر إقامتها عن عمر ناهز 87 عاماً.

وتعتبر جنازة صباح من أغرب الجنازات، حيث أنها أوصت قبل وفاتها بألا يحزنوا عليها، وأنها تريد أن تشيع على أنغامها، وهذا ما تم تنفيذه من قبل جمهورها وعائلتها ومحبيها.