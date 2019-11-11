أكدت الدكتورة هوانم الفقي الأخصائية النفسية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لمجلس الوزراء، أن التدخين هو البوابة الأولى للمخدرات، كما أنه سبب كبير ورئيسي للإدمان، وأن الصندوق قائم على 4 محاور، وهما "الوقاية، العلاج، الحملات الإعلانية والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات"، سواء للسائقين أو موظفي الدولة.

وأضافت الدكتورة هوانم، في لقاء على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الصندوق يعتمد على الخط الساخن 16023 وهو خط مجاني يتميز بالسرية التامة مخصص للمشورة والعلاج، كما أننا نستقبل الحالات من خلال 24 مركزا في جميع المحافظات، وذلك بالاتفاق مع جهات شريكة ويتم توجيه المريض إلى أقرب مركز له حتى يستطيع المتابعة مع الصندوق وإذا احتاج للحجز يتم حجزه في الأقسام الداخلية الخاضعة للصندوق داخل الجهات الشريكة.

وتابعت الفقي، أن سلوك المدمن في فترة الإدمان يكون سيئا نتيجة إلحاح أو رغبة شديدة في الحصول على المخدر، وذلك بسبب أن حصوله على المخدرات الصناعية، تتوقف كل الهرمونات والمخدرات الطبيعية الموجودة في الجسم ومنها هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة، وأن مستقبلات المخ تتوقف نتيجة حصوله على المخدرات الكيميائية الخارجية.

وأشارت إلى أن أعراض الانسحاب من المخدر تشبه أعراض البرد القوى مثل الزكام والقيئ وارتفاع درجة الحرارة، حيث يصبح المدمن سليما بعد 15 يوما من تناوله العلاج، وأن الصورة التي تعرض في الأعمال السينمائية والدرامية عن أعراض الانسحاب من الإدمان غير صحيحة.