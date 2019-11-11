أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات وزارة الكهرباء بشأن اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة النوة التى من المتوقع أن تتعرض لها محافظة الإسكندرية يوم 15 نوفمبر الجاري، لاتكفي مطالباً من جميع الوزارات بالدولة اتخاذ جميع الإجراءات للحد من الخطيرة والسلبية للأمطار.

وتقدم عامر بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاء فيه التالي ": أين الحكومة من تطهير مشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظة الإسكندرية خاصة أننى منذ أيام حذرت فى بيان عاجل من خطورة تصريحات مسئولي الصرف الصحي من وجود حيوانات نافقة وإطارات كاوتش سيارات داخل انفاق الصرف الصحي".

وأضاف ":يجب أن تتحرك جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة هذه الكارثة والإسراع في التطهير والتحديث الشامل لجميع مشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظة الإسكندرية".