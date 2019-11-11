تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأشراف اللواء نبيل سليم من ضبط "ع ع م" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و"ه م ح"42 عاما، عامل، حال استقلالهما السيارة رقم ل و 3254 ماركة فولكس جيتا سوداء اللون "ملك وقيادة الأول" وبحوزتهما المضبوطات التالية كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 15 جراما، سرنجة بداخلها سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر هاتف محمول.

تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة السلام أول بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 28576 لسنة 2019م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.