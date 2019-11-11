أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 33 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب 9 وحلب 9 واللاذقية 9 وحماة 6.

وأشار الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 21 انتهاكا للهدنة في محافظات إدلب 12 واللاذقية 2 وحلب 3 وحماة 4.

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ بشكل عام 2239 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3704.8785 طن.