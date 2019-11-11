يطلق المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، فعاليات الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية "الثقافات الأفريقية في عالم متغير"؛ في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الحالي في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

ويشارك في الملتقى عددًا كبيرًا من الباحثين والمتخصصين من 20 دولة أفريقية من: (ليبيا - تونس - الجزائر- المغرب - أثيوبيا - أفريقيا الوسطى - أوغندا - تنزانيا - السودان - جنوب السودان - زيمبابوي - غانا - كينيا - موريتانيا - مالاوي - نيجيريا - السنغال - ناميبيا - النيجر- ومصر).

ويناقش الملتقى على مدار 3 أيام من خلال 10 جلسات بحثية عددًا من الموضوعات الرئيسية على النحو التالي: "قراءة السياسة الأفريقية"، "الثورة الرقمية وحفظ التراث الثقافي الأفريقي"، "المرأة الأفريقية في الثقافات الأفريقية"، "التفاعل الثقافي العربي الأفريقي"، "مؤسسات المجتمع المدني والتنمية الثقافية في أفريقيا"، "الملكية الفكرية وحماية التراث الثقافي الأفريقي"، "الامتدادات الأفريقية خارج أفريقيا"، "الفنون الأفريقية"، "الفنون والمعتقدات الشعبية في أفريقيا"، "الهوية الثقافية الأفريقية"، بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة بعنوان "الثقافات الأفريقية في عالم متغير".

كما يصاحب الملتقى إقامة معرض ببهو المجلس تحت عنوان معرض "الفن التشكيلي المصري وتفاعل الثقافات الأفريقية"؛ يتضمن أعمال 50 فنانًا ويقام المعرض تحت إشراف الدكتورة سهير عثمان.

كما يصاحب الملتقى معرض لإصدارات وزارة الثقافة المصرية وعدد من دور النشر مع تخفيض 50% على إصدارات المجلس

يُذكر أنَّ وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم أصدرت قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة عليا لتنظيم الدورة الرابعة من الملتقى تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ وبرئاسة المفكر الكبير الأستاذ حلمي شعراوي، واختارت اللجنة موضوع "الثقافات الأفريقية في عالم متغير" ليكون عنوان الدورة الرابعة للملتقى؛ وأطلقت اللجنة منذ أكتوبر 2018 الدعوة لجميع الباحثين والمهتمين بالموضوع للمشاركة؛ من خلال تقديم مختصر للدراسة المقترحة في أحد المحاور الرئيسية التي اعدتها اللجنة، وقد تلقت الأمانة العامة عددًا كبيرًا من رغبات المشاركة تعدت 250 مقترحًا من معظم الدول الأفريقية؛ وتم عرض المقترحات المقدمة على اللجنة المنظمة واختارت من بينهم في حدود 70 مقترحًا لأوراق بحثية مع الالتزام بتمثيل أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية.

ويسهم في إقامة الملتقى عدد من الهيئات الثقافية من بينها: المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث من خلال توفير الترجمة التحريرية للأوراق والترجمة الفورية لوقائع الفعاليات من العربية إلى الفرنسية والإنجليزية والعكس؛ كما تسهم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ بتحمل نفقات المطبوعات البحثية والدعائية الخاصة بالملتقى.

ويرأس اللجنة المنظمة المفكر حلمي شعراوي وتضم في عضويتها عدد كبير من المتخصصين في الثقافات الأفريقية من بينهم: الدكتورة أماني الطويل، الدكتور أنور مغيث، الدكتورة إيمان البسطويسي، وحسن غزالي، والدكتور خالد أبو الليل، والدكتورة رشا أبو شقرة، والدكتورة سحر إبراهيم، والدكتور سيد فليفل، وعزة الحسيني، والدكتورة منى إبراهيم، والدكتورة نادية الخولي، ووائل حسين.