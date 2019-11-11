تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من إخماد نيران حريق اندلع في دراجة نارية "توك توك " قبل امتداد النيران إلى طلمبات محطة وقود بشارع الجيش بمدينة زفتى، وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة عمال المحطة .

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى، عن ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران بدراجة نارية "توك توك " أثناء قيام قائدها بتمويلها بالوقود داخل محطة الوقود بدائرة القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على تطورات الموقف وتم الدفع بسيارة مطافىء لإخماد النيران وتم السيطرة على الموقف .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية وتقدير قيمة التلفيات والخسائر .