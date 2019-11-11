أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، للمطالبة بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر 22 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 54519/70 أنّ صحيفة الجارديان اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنّها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة، وباعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنّها فقدت مصداقيتها، وأنّها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها.

وأوضحت الدعوى أنّ الصحيفة دأبت على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، كما أنّ الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسئ لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.

وأضافت الدعوى أنّ غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذارا وعظة لأى صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التي تعمل ضد الوطن واستقراره الأمني والاقتصادي.