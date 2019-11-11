دعت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، إلى خلق ظروف إيجابية للتعاون الثنائي فيما يتعلق بالدراسة في الخارج؛ لدفع التنمية المستمرة للتبادلات الثقافية والبشرية الصينية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج -تعليقا على مقال نشره السفير الأمريكي في الصين بيري أدواد برانستاد بصحيفة الشباب الصينية وعبر فيه عن ترحيب الولايات المتحدة بالطلاب الصينيين- "كجزء من التبادلات الثقافية بين الصين والولايات المتحدة، عزز تبادل الطلاب التواصل والتفاهم بين الشعبين منذ فترة طويلة".

وأعرب شوانج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن تقدير الجانب الصيني لما عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين مؤخرا حول ترحيبهم بالطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة.