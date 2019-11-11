نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، علمها بما يتردد عن شراء الرئيس السوري بشار الأسد وأقاربه لعقارات في مجمع "موسكو سيتي" بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على ما ذكرته جريدة "الفاينانشيال تايمز" عن شراء أقارب الأسد على مدار سنوات ما لا يقل عن 19 شقة في مجمع "موسكو سيتي": "لا نعرف أي شيء عن هذا الأمر، وليس من المفترض أن نعرف، لأن سوق العقارات في روسيا حرة".

وأضاف بيسكوف: "لا أعلم ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا، فالكثير من المواطنين الروس ومواطني البلدان الأخرى والأجانب يشترون العقارات في موسكو".