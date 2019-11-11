قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إنّ نظام تكليف الأطباء قرار لم يتجاوز التصريحات الإعلامية وبه تفاصيل غير مكتملة، كما أنهم طالبوا شباب الأطباء بالتسجيل فيه وهو مبهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بنقابة الأطباء: "عندنا مشكلة في تفاصيل البرنامج الجديد، مش هاخد عنوان جميل واسيب التفاصيل الكافية عشان أقول النظام جميل ولا لأ"، متابعا: "الرفض المستمر لإعلان نظام مكتوب يثير علامات استفهام حول النظام نفسه، ونطلب الشفافية".

وأكد الطاهر أنّهم تواصلوا مع العديد من مسؤولي الوزراة وأرسلوا خطابا للوزيرة لبحث الأمر، ولم يتم الرد عليهم، لافتا إلى أنّ كلام المسؤولين بأنّهم تواصلوا مع النقابة شفهي ولم يحدث، وأنّ تغيير النظام غاية في الخطورة على شباب الأطباء والمنظومة الصحية وسمعة شهادة الزمالة المصرية على مستوى العالم.

وتابع أنّ النظام الجديد يجب أن يراعي جميع الإشكاليات، وأن يكون هناك نظام متكامل قبل بدء تطبيقه.