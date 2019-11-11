أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الصين، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف الرئيس خلال استقباله رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أنّ التنمية وتغيير الواقع للأفضل يمثلان السبيل الأنسب لمكافحة الفكر المتطرف إلى جانب الجهود الأمنية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنّ المسؤول الصيني أشاد بدور مصر المحوري في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنّ مصر بما تشهده من نهضة تنموية تعد سوقا واعدا للاستثمارات والشركات الصينية.