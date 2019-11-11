أعلنت جامعة المنصورة، عن استضافة العالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، الأحد المقبل خلال ندوة تثقيفية بعنوان "أسرار الفراعنة".

تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن وهبة أستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب ومنسق الندوة.

ويتحدث حواس خلال الندوة، عن رحلته عن الاكتشافات الأثرية التي قام بها في رحلته في عالم الآثار، ويستعرض خلال الندوة أحدث اكتشافاته الأثرية في وادي الملوك الغربي.

وأكدت الجامعة أن الندوة تأتي في اطار حرصها على نشر الوعى الأثري، لدى طلاب الجامعة والالتقاء برموز العلم في كافة المجالات.