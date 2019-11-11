قضت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام شنقا للمتهم الأول سائق "توك توك"، المتهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس"، والسجن 3 سنوات لشقيقته.

تعود أحداث القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، إلى تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا من "ن. م. أ"، 33 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع العرب، بتاريخ 3 يونيو الماضي، يفيد غياب طفلتها "سندس. أ. م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل.

وفي وقت لاحق، تلقى قسم الشرطة إخطارًا يفيد العثور على جثة طفلة في منور العقار 96 بشارع 5، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص، وجود جثة الطفلة المبلغ عن تغيبها مسجاة على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وأمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم "علاء. ر" 19 عامًا، سائق "توك توك"، وشقيقته "علا. ر" 21 عامًا، ربة منزل، مُقيمين بذات العقار الذي عثر به على جثة الطفلة.

وكشفت التحقيقات، استدراج المتهم الأول للطفلة أثناء اللهو أمام منزلها إلى أعلى سطح العقار سكنه، لسرقة القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها.

وحاول المتهم الاستيلاء على القرط فقاومته الطفلة وأخذت في الصراخ، فانتابته حالة من الذعر، وخشية افتضاح أمره شل حركتها، وكتم أنفاسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ووفقا للتحقيقات، ألقى المتهم المجني عليها من أعلى سطح العقار في المنور، وأبلغ شقيقته بما حدث فتسترت عليه، وباعت القرط الذهبي الذي لا يزن سوى 3 جرامات واقتسمت ثمنه معه.

أرشدت المتهمة عن القرط الذهبي لدى صاحب محل مجوهرات "حسن النية".

وقررت النيابة العامة، إحالة المتهمين إلى المحكمة لتصدر حكمها المتقدم.