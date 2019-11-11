تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن والفروسية بمركز باريس.

وقال المحافظ إنه وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المظلات واستكمال مبني القاعة الملحقة، وإنشاء مسرح وزراعة وسط المضمار مع الاحتفاظ بالطراز البيئي وتشجير المنطقة المحيطة بأشجار النخيل.

كان المحافظ قد وجه بتشكيل لجنة من كلا من مديرية الإسكان والصحة لترميم ورفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بالقرية الثالثة بدرب الأربعين، كما كلف مديرية الصحة بفرش وتجهيز المعدات والأجهزة الطبية اللازمة وتجهيز سكن الأطباء لاستخدامها كوحدة صحية مركزية لخدمة أهالي قرى الأربعين.

وقال المحافظ إنه قرر استغلال الاستراحات الغير مستغلة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير بالقرية الرابعة بدرب الأربعين، لإقامة وحدة صحية وأخري بيطرية لحين الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية الحالية لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.