ضرب زلزال قوي في شكل غير مألوف جنوب شرق فرنسا، الاثنين، ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص أحدهم في حالة حرجة، على ما أعلنت السلطات.

وقال مركز رصد الزلازل الوطني، إنّه جرى الشعور بالزلزال، الذي بلغت قوته 5.4 درجات، في منطقة شاسعة بين مدينتي ليون ومونتيليمار اللتين تبعدان عن بعضهما البعض بمسافة 150 كلم.

وقالت فيكتوريا بريللي، من سكان منطقة بريفا، التي تبعد 25 كيلومتر عن مركز الزلزال: "لقد كنت منحنية أمام الفرن في مخبز أمي حين شعرت بالزلزال".

وتابعت لوكالة فرانس برس أنّ "آنية فخارية مع زبون سقطت وانكسرت".

وقال ديدي ليفي، الذي يعيش في قلعة تعود للقرن الخامس عشر لفرانس برس إنّ "الثريات ظلت تهتز" لعدة دقائق بعد الزلزال، مستكملا: "لم أشاهد شيئا كهذا في حياتي أبدًا. شعرت بالهزّة رغم أن عرض هذه الحوائط يبلغ مترا".

وأصيب شخص بجروح خطيرة بعد ما أن انهارت سقالة بناء، على ما أعلن مكتب المحافظ الإقليمي، فيما أصيب ثلاثة اشخاص آخرون بجروح طفيفة في منطقة أرديشي المجاورة.