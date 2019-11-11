أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم، فى حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، أمام قرية كفر درويش، التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارت إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم: محمد رضا بكرى، سائق، مقيم بمركز ببا مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكدمات متفرقة بالجسم، صباح إبراهيم حسن، 21 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، زينب سيد عبد الرحيم، 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، داليا محمد علي، 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، صفاء سيد عبد الرحيم، 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية كفر درويش بمركز الفشن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال، بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.