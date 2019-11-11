الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام المقبلة: "رغم المطر متلبسوش جواكيت"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية، ويكون مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي يوم الجمعة المقبل تتراوح درجات الحرارة بين 27 إلى 28 درجة.

وأضاف "شاهين" لـ"الوطن"، أنه متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة بدءًا من الأربعاء على السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، وستكون الأمطار غزيرة على أغلب السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الخميس، قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن ارتداء الملابس الشتوية قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه رغم سقوط الأمطار فالطقس غير مناسب حاليًا لارتداء الملابس الشتوية والجواكت الثقيلة، ويمكن ارتداء جواكت خفيفة في الساعات المتأخرة من اليل أو في الصباح الباكر فقط.