نفَّذ جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم، عملية أمنية جنوبى الموصل، أسفرت عن مقتل 14 عنصراً فى تنظيم «داعش»، وفقاً لما أوردته قناة «السومرية» الإخبارية، كما أعلن الجهاز، أمس، مقتل عدد كبير من الإرهابيين أثناء عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» فى جبال مخمور.

وأكد قائد عمليات البصرة، العميد على مشارى، أن الوضع الأمنى بالمحافظة تحت السيطرة التامة، عقب يومين من أعمال عنف تخللت الاحتجاجات التى تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية فى البلاد.

وقال «مشارى»، فى تصريح لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم، إن «الخطة الأمنية الخاصة بحماية جميع المؤسسات المهمة فى البصرة ما زالت مستمرة تحسباً لأى مظاهرات جديدة تتخللها أعمال عنف واشتباكات».

وأشار إلى وجود مجموعات مندسة ومخربة بين صفوف المتظاهرين، فى محاولة لإشعال الاحتجاجات، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى على يد المندسين بين المتظاهرين فى البصرة.

من جانبها، دعت الولايات المتحدة السلطات العراقية إلى إجراء انتخابات مبكرة، وإنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين فى أنحاء البلاد.

وقال البيت الأبيض، فى بيان أوردته قناة «سكاى نيوز»، اليوم: «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت فى العراق».

وأضاف أن الشعب العراقى لن يبقى مكتوف الأيدى إزاء استنزاف النظام الإيرانى لموارد البلاد، واستخدامه للمجموعات المسلحة لمنع الشعب من التعبير عن آرائه بسلمية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة فى العراق ضرورة إطلاق السلطات سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين.

كما دعت البعثة الدولية، فى بيان لها، إلى الإسراع فى وضع إطار قانونى للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.