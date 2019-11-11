الأحد.. السفارة الروسية تنظم العرض العالمي الأول لفيلم "ماتروشكا"

تنظم السفارة الروسية بالقاهرة، الأحد المقبل، عرضاً خاصاً للفيلم المصري الروسي "ماتروشكا" بمقر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، ليعد هذا العرض هو العرض العالمي الأول للفيلم، ومن المقرر أن يجرى تكريم محمد الشريف منتج العمل، والمخرج خالد مهران ومؤلفي الفيلم، إضافة إلى باقي فريق العمل والقنصل الروسي اليكسي تيفنيان، وشريف جاد، مدير مركز الثقافة الروسي.

من جانبه أكد المنتج محمد الشريف، في بيان، أن العرض سوف يكون بحضور فريق العمل، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تكريماً لأسرة الفيلم الذي يعد باكورة التعاون المصري الروسي في هذا المجال.

فيما أشار المخرج خالد مهران إلى أنه كان يحلم بتقديم هذا العمل منذ 4 سنوات، وتحديداً بعد قراءته رواية "ابتسم انت في مصر"، مضيفًا أن الجهة المنتجة وفرت كافة الامكانيات لتنفيذ العمل بالشكل اللائق، حيث جرى تصوير المشاهد بين مصر وروسيا، في مناطق كانت أغلبها داخل أماكن سياحية في موسكو والغردقة والأهرامات.

يذكر أن الفيلم يضم العديد من الممثلين المصريين والروس وهم، منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات إكاترينا كوفالشوك وأرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستازيا أكتوفا.

وكانت الكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا شاركت زوجها السيناريست المصري عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والفيلم من إخراج خالد مهران وإنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني لصاحبها محمد الشريف ، وإشراف عام على الانتاج محمد التلباني .