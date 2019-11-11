قال أحمد هلال، عضو شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، إنه خلال الربع الأخير من العام الجاري بدأت أسعار عددا من السلع في الهبوط بنسب تراوحت ما بين 3% إلى 15%، موضحا أن الأجهزة المنزلية انخفضت أسعارها لـ 15%.

وأضاف "هلال" خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" لبرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن اتحاد الغرف التجارية يسعى دائما لإطلاق المبادرات لتخفيض الأسعار على المواطنين، موضحا أن تلك المبادرات أثرت بشكل كبير على المنتجات والسلع التي يجرى بيعها للمستهلكين: "واضح على سعر السلع أن الأسعار بدأت تنزل، ومنتظرين تنزل تاني".

وأكد أن القرارات المتعلقة بمنع الاستيراد تؤدي لزيادة الأسعار على السلع والمنتجات: "لو بإمكاني أنزل سعر سلعة 10% بلاقي أن القرار دة استهلك 3% فبتكون نسبة التخفيض 7% مش 10%"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تقدم دعما كبيرا للصانع المصري، والذي يتحمل 80% من أعباء التصنيع والإنتاج: "إحنا طمعانين وعايزين انخفاض في الأسعار أكتر شوية".