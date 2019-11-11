تفقد اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، اليوم، مركز شرطة تلا، لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية بإدارة قوات الأمن، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام، وتأدية جميع المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.

والتقى مدير الأمن خلال الزيارة، بالضباط والأفراد لرفع روحهم المعنوية، وطالبهم باليقظة التامة، وشدة ملاحظة الحالة الأمنية، والإخطار الفوري عن أية ملحوظات، والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة، ومراعاة الأمن الشخصي، وتلافى أية سلبيات من شأنها التأثير على الأمن العام.

وطالب مدير الأمن الضباط والأفراد، بحسن معاملة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين، ومراعاة حقوق الإنسان، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما التقى بعض المواطنين، واستمع لآرائهم حول الخدمات الأمنية المقدمة لهم.