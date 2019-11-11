طرحت شركة "مزيكا" أحدث أعمال النجم "لؤي" أغنية "الليلة سهرانين" على محطات راديو، نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجي FM.

يذكر أن أغنية "الليلة سهرانين" قدمها لؤي لأول مرة مع طفليه "ليمار وآسر"، وذلك بعد أن ذهبا معه إلى الاستوديو، وأثناء تسجيله للأغنية قاما كلا من ليمار وآسر بترديد الأغنية، فعرض لؤي على الموزع محمد شفيق مشاركتهما معه فى التسجيل، وبالفعل شاركا معه في الغناء ونالا إعجاب الجميع.

أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها: "الليلة سهرانين للصبح مكملين .. هنغني يا عين يا ليل مع حبايبنا.. طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش.. الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا"