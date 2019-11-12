أعربت الفنانة ياسمين صبري، عن سعادتها البالغة باستضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، حيث ذكرت للفنانة إسعاد يونس، أنها تتفاءل جدًا بحضورها في برنامجها، "أنا فعلا بتفاءل بيكي واللي جاي هيكون أحلى كمان بإذن الله".

وأضافت "صبري"، أنها تُقوم بعمل "الميكب" لنفسها، كما أنها كانت تفكر في إنشاء مصنع للملابس، ولكن وجدت أن هذا الأمر يحتاج إلى تركيز كبير وتفرغ كامل، وتراجعت عن هذا الأمر خوفًا أن تقوم بعمل شيء ليس جديد، "خوفت التسرع يخليني أعمل حاجة مش كويسة".

وتابعت: "أنا حاليا بعمل عدسات ملونة تجميلية، بخلي العيون تفتح وتنور وتبقى شكلها حلو، مش بقتصر فقط على العدسات الملونة، ممكن أخلي البنت عينيها توسع بالعدسات دي، ويكون وشها منور كدة، ومحدش يلاحظ إيه اللي مجملها دي، سواء بأي لون أو لون عنيها الأصلي"، بينما ردت الفنانة إسعاد يونس :" شكلي هكون أول زبونة ليكي".