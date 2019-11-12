المحامي العام بـ طنطا يصرح بدفن جثة ضحية القطار

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، منذ قليل، توجيهاته لرئيس نيابة أول طنطا بعد الانتهاء من تشريح جثة الشاب أحمد مبروك ضحية واقعة القفز من قطار "طنطا _كفرالزيات" تسليمها لذويه لدفنها بمقابر عائلته.

وأكد الدكتور متولي أبوريه مدير مستشفى المنشاوي بطنطا، لـ"الوطن" أن الجثة سلمت فعليا لأهل الشاب وزملاؤه من قريه كفر الشيخ علي بمركز كفرالزيات، مضيفا أن الشاب توفي جراء سقوطه من القطار وتعرضه لنزيف داخلي بالمخ نتيجة كسر بالجمجمة وكدمات وسحجات بالرأس وأماكن متفرقة من جسده أدت لوفاته.

وأشار إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل حالة الشاب متدهورة صحيا، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولكن إرادة الله فوق كل شيء.