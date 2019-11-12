تنظم مكتبة مصر الجديدة، حفل توقيع كتابي "ورا القناع" و"برة الدايرة" للكاتبة رانية حسين أمين، وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقالت إيمان مهدي مدير مكتبة مصر الجديدة، إنَّ حفل التوقيع يأتي ضمن فعاليات المكتبة عن شهر نوفمبر الجاري والتي تتنوع بين الندوات الثقافية والأمسيات الفنية والقاءات الفكرية والتي تثري الساحة الثقافية وتعمل على تنمية الوعي والإدراك عند المتلقى.

يُذكر أنَّ رانية حسين أمين مؤلفة كتب للأطفال والناشئين، أخصائية نفسية، وكانت بدايتها في الكتابة مع سلسلة "فرحانة"، وحصلت على العديد من الجوائز عنها منها جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل عام 1999، وجائزة مؤسسة آنا ليند عام 2011، كما حصلت على عدة جوائز عن أعمالها الأخرى "عندما اكتشف الطائر جناحيه" و"صديق مختلف حقا"، لها عدة مؤلفات منها "برة الدايرة، صراخ خلف الأبواب، فرحانة تبحث عن كتابها، فاقد الحب يعطيه".