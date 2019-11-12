"شباب مصر 2030": نستهدف الأطفال في عمر 5 سنوات

قال فتحي عماد رئيس مبادرة "شباب مصر 2030" إنّ مصر لديها تجربة رائدة في الاهتمام بالشباب، وهناك رؤية استراتيجية واضحة لدعمهم، مشيرا إلى أنّ وزارة التخطيط تتابع أهداف التنمية المستدامة، ويعمل الشباب على رؤية 2030 مع الدولة من ناحية، ومع المجتمع المدني من ناحية أخرى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنّ فعاليات المبادرة تكون بتمثيل كل القطاعات داخل المحافظات: "يبقى معانا كل القطاعات اللي معنية وبنتناقش في التنمية".

وأشار نائب رئيس شباب مصر 2030 إلى أنّ هناك تكاتفا لتحقيق الرؤية الاستراتيجية بالاستعانة مع الأطراف المعنية، وأهل الخبرة والثقة، ممن لديهم القدرة الحقيقية على دعم الشباب: "في نشاطات كتير الشباب بتعملها، وبتقدم للبلد حاجات حلوة، ولولا وجود مسؤولين حقيقيين مكناش عملنا حاجة".

ولفت إلى أنّ المبادرة انطلقت منذ 3 سنوات، وأنّ الإرادة السياسية واضحة في دعمها للشباب ودعمها للتنمية المستدامة، ولهم حضور بارز في جلسات وورش المؤتمرات والندوات التي تعقدها الجهات المعنية: "وكل الحضور بيقدموا كل الدعم"

وأكد أنّ هناك 17 محورا تدور المبادرة حولهم، وتبدأ بالأطفال منذ 5 سنوات بشرح مبسط، لأن الخطة تتحدث حول 2030 وفي تلك الأيام سيكون أطفال اليوم شباب الغد.