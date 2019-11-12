ألسن بني سويف تشارك في أعمال القمة الـ19 لمؤتمر شركات ناشئة بلا حدود

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مشاركة طلاب كلية الألسن من أقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية في أعمال القمة الـ19 لمؤتمر الشركات الناشئة بلا حدود، المنعقد في الفترة بين 8-9 نوفمبر الحالي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والعالمية تحت رعاية عدد من المؤسسات، بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفيس بوك.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ القمة تناولت علي مدار يومين 3 مسارات، وهي التقنية للصعود وقيادة المرأة والاقتصاديات الإبداعية، بمشاركة عدد من قادة قطاع الشركات الناشئة مع مجموعة كبيرة من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة في مصر، الذين يسعون للوصول للأسواق العالمية، بهدف توصيل رواد الأعمال بالمصادر لمساعدتهم على نمو أعمالهم، إضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين للشركات الناشئة المتميزة .

وأكد رئيس الجامعة أنّ مشاركة الطلاب في المنتديات والمؤتمرات واللقاءات تتيح لهم فرصة كبيرة لتوسيع مداركهم واكتسابهم خبرات كبيرة.